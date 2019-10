Gåture, museumsbesøg, shopping og spisning på lækre restauranter.

Storbyferien byder typisk på lidt af hvert, så der er mange forskellige ting, du skal huske at have med i kufferten.

Hvis du er bange for at glemme noget, skal du læse med her, hvor vi klæder dig på til alle de anledninger, som storbyferien byder på.

Scroll ned, og find pakkelisten til din næste storbyferie.