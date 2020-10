Populært koncept gør det sjovere at spare op til store diamanter

Der er noget magisk over diamanter. De er glitrende, smukke og spektakulære, og så fås de i alverdens former, farver og størrelser. Og særligt størrelsen på diamanten kan have stor betydning. Som den amerikanske skuespillerinde Mae West udtalte: "I never worry about diets. The only 'carrots' that interest me are the number you get in a diamond."

Der er bare lige det issue, at jo større diamant, du ønsker dig, jo mere uopnåeligt kan det virke. Heldigvis findes der et smart koncept, som gør det nemmere, smartere og lidt sjovere at spare op og få råd til dit drømmesmykke.

Det danske smykkefirma, Scrouples, tilbyder nemlig et helt særligt ombytningskoncept på ægte, naturskabte diamanter. For som de siger: "Ægte kærlighed kræver ægte diamanter".