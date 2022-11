Sådan styler du din cardigan

Giv din cardigan nyt liv med en oversize skjorte – på den måde kan du skabe et look, som kombinerer det klassiske udtryk med elementer fra streetstyle. Du kan med fordel også tilføje et slips, for at gøre dit look mere formelt og tappe ind i en af sæsonens store trends, som modehusene har døbt back to school - en trend der har referencer til (you guessed it) outfits fra skolegården.

Til at fuldende dit outfit er accessoires din bedste ven. Fyr op for smykkerne med en stor halskæde, ringe samt armbåndsur, og som kronen på værket kan du tilføje en kasket for at sparke liv i en cardigan-trend, der ofte kan have konservative undertoner.

Kig med nedenunder, hvor vi har fundet fire cardigans og fire skjorter, som med fordel kan mixes og matches.