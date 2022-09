Septembers bedste garderobefund under 700 kroner

Sommermånederne er ved at være slut, hvilket betyder, at vi så småt kan pakke både både badetøj og sandaler væk. Derimod kan vi rette blikket mod efterårsgarderoben, som ofte består at de lidt mørkere farver som olivengrøn og dæmpet orange. Vi har fundet nogle af vores septemberfavoritter, der gør dig klar til efteråret på budget.