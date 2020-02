Shop sæsonens overdådige og volumniøse kraver

Den overdimensionerede krave har indtaget modeugerne verden over. Med den nye tendens får du mulighed for at tilføre dit look et ekstravagant touch, og din næste skjorte bør derfor være udstyret med en opsigtsvækkende krave.

Tendensen kunne både spottes under Chanels haute couture-show i Paris, og var ligeledes at finde til Københavns modeuge, hvor designere viste deres bud på efterårets mode.

Du kan dog med god grund erhverve dig en af de omtalte skjorter med det samme, da tendensen allerede er aktuel. Brug skjorten på kolde dage i kombination med en lun strik eller vest, og alene med et par højtaljede jeans eller shorts i takt med foråret og sommerens varmere temperaturer.

Her har vi samlet syv smukke skjorter med opsigtsvækkende kraver i forskellige prisklasser, så skal du bare finde din favorit.