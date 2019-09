Du skal aldrig smide dine skindbukser i vaskemaskinen. Som udgangspunkt kan du nøjes med at pletrense, ligesom med jeans.

Hvis de virkelig trænger til at blive renset, skal du gå til værks som beskrevet herunder, men vær opmærksom på, at der er en risiko for, at dine læderbukser vil blive mere tørre og stive efterfølgende.

Vask af skindbukser:

Vask altid skindbukserne i hånden

Brug et særligt vaskemiddel til læder

Vask kun i koldt vand

Hæng bukserne til tørre med det samme





Herunder har vi samlet 10 par smukke skindbukser, som du kan shoppe lige nu.