Smykkefirma med smart koncept gør det nemmere at få råd til diamanter

Kleopatra-serien består af elegante ringe, to slags halskæder og to slags øreringe i 14 karat rød- og hvidguld isat en smuk diamant i brillantslib. Priserne begynder fra 3.690 kroner for ringe, 3.990 kroner for øreringe og 1.990 kroner for vedhæng uden kæde.

Med sit simple og stilfulde design samt muligheden for altid at kunne opgradere diamant, vil smykket fungere som en livslang investering. Du kan se alle smykkerne i serien her.