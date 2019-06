Snyder du dig selv for penge, når du shopper tøj?

Et simpelt koncept

At du kan tjene penge på at shoppe lyder måske for godt til at være sandt - men det giver faktisk god mening. Konceptet hedder ”cashback” og giver dig, som navnet antyder, penge tilbage for at shoppe. I Danmark er det virksomheden Eovendo (en del af Lars Larsen Group), der står i spidsen og tilbyder dig en lille "løn", når du bestiller noget online.

Det foregår på den måde: Eovendo har lavet et samarbejde med mere end 350 webshops her i blandt ASOS, Adidas og Selected. Hver gang du køber noget i disse webshops gennem Eovendo, får Eovendo en procentdel af fortjenesten, og en del af de penge udbetaler de til dig som tak for handlen.



Du kan shoppe via Eovendo på hjemmesiden eller downloade deres app til Android eller Apple.