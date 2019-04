Find de rette solbriller til din ansigtsform

Til sommer er solbriller et must, men med et hav af forskellige modeller er det ikke altid let at vælge.

Desuden kan det være svært at vide, hvilken slags solbriller, der passer til lige netop dig. Derfor giver vi dig her en række tips til, hvordan du finder de perfekte solbriller til din ansigtsform.

Sådan finder du din ansigtsform:

Træk dit hår tilbage med et pandebånd eller en hårbøjle, så din pande er blottet. Stil dig foran et spejl, og tegn dit ansigts silhuet op på spejlet med en læbestift. Træd så et skridt tilbage og se den figur, du netop har tegnet.