Spar op til 75 % hos danske modebutikker, og støt en blødende branche

Krisen har ramt den danske modebranche hårdt. En ny undersøgelse af brancheorganisationen Dansk Mode & Textil viser, at 21 procent af mode- og tekstilvirksomheder føler sig lukningstruede, og at branchen står til at miste 30 procent af sin omsætning i 2020.

For at holde skindet på næsen holder flere danske modebutikker udsalg, og hvis du har overskud på kontoen er der således flere gode grunde til at lægge vejen forbi butikkernes respektive webshops.

Herunder har vi samlet en stribe af vores udsalgsfavoritter, men der er langt flere at vælge imellem, når du klikker ind på de forskellige webshops.

Kjole, Paloma Wool hos Mrlarkin.net 980 kr. (før: 1.400 kr.)