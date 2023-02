Stjæl stilen fra en af Skandinaviens allerstørste influencers

Darja Barannik har formået at tage business casual til et nyt niveau. Hun har igen og igen vist outfits med blazer, habitbukser og loafers – og hun rammer plet hver gang. Darjas looks er altid en fryd for øjet, fordi hun styler basis-items på en måde, hvor de rene linjer fremhæves. Med de neutrale toner hvert outfit er bygget ud fra og en enkelt kæde om halsen beviser Darja, at minimalismen (i en tid hvor maksimalismen fremhæves på sociale medier som TikTok) endnu lever og besidder sin egen underspillede charme. Det er svært at ligne andet end en chic business woman, hvis man følger Darjas opskrift.