Sweaters til efteråret

Hvis du bor i – til tider meget kolde – Danmark, er det praktisk at have mindst én sweater eller striktrøje af god kvalitet i din garderobe.

En lækker strik er et klassisk item i garderoben, og sat sammen med et par jeans og et par støvler kan du på ingen tid skabe det perfekte efterårsoutfit. Vil du give outfittet lidt ekstra, kan du for eksempel sætte det sammen med en fin vintagetaske eller et par statement-øreringe. Kan du heller ikke få nok af strik, kan du også kaste dig ud i at strikke din egen vest med denne gratis strikkeopskrift.

Oplever du, at din sweater til tider kan fnuldre, guider vi dig her til 4 tricks, som kan få dit tøj til at stoppe med at fnuldre, så du kan forlænge din striktrøje eller sweaters levetid.

Shop sweaters

Hvilken sweater skal du gå efter? For at hjælpe dig på vej har vi samlet en liste over de forskellige typer af sweaters og uldmaterialer, og hvordan du passer på dem. Læs om de forskellige typer af sweaters herunder, og shop forskellige bud på de lækreste og varmeste striktrøjer, der er på hylderne netop nu.