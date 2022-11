Tid til benvarmere

Uldstrømper og benvarmere er en af de mere praktiske tendenser, vi ser her i efteråret og især Chanels bud på uldstrømpen, er endt på vores ønskeliste.

Mens vi venter på, at nogen (måske?) lægger dem under træet til os, kommer her 4 budgetvenlige alternativer til de lange 'benvarmere'.

Uanset om du går efter uldstrømpebuksen eller benvarmerne, så kan du style dem med et par lave støvler eller ballerinaen, som nu kan benyttes året rundt.