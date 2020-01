Vintertrenden, der aldrig går af mode

Modebilledet præsenterer hele tiden en lind strøm af nye tendenser, og derfor kan gårsdagens fine fund føles daterede efter alt for kort tid i garderoben.

Hvis du vil undgå at skifte for meget ud i dit klædeskab, bør du vælge klassikere frem for forbigående tendenser – men det er ikke ensbetydende med kedelige køb.

En sikker investering er en iøjnefaldende og oversize frakke, som vil være lige så cool om ti år, som den er i dag.

Herunder har vi samlet seks smukke design, du kan finde frem vinter efter vinter.