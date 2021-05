Yogamåtte og yogatøj. Mere skal du ikke bruge for at komme i gang med at dyrke din indre yogi. Yoga er en af de sportsgrene, som er nemmest at komme i gang med, da den ikke kræver meget mere udstyr end en måtte og et stuegulv – og så selvfølgelig noget behageligt yogatøj. Derfor har denne træningsform formentlig også været en af dem, som er blevet dyrket allermest det seneste års tid, hvor fitnesscentre og øvrige indendørs sportsfaciliteter har været lukket.

Heldigvis fører sommeren indtil videre færre restriktioner med sig, hvilket betyder, at du nu kan slippe for yogavideoer på YouTube og i stedet kan dyrke din passion sammen med andre ligesindede og ikke mindst en dygtig yogainstruktør.

Yoga er ikke bare sundt for kroppen, men også for sindet. Og nu hvor yogaen igen kan dyrkes uden for hjemmets fire vægge, giver det anledning til at investere i nyt yogatøj, som (forhåbentlig) gør dig endnu mere motiveret til at perfektionere din downward dog eller solhilsen – og husk nu ikke at lave nogle af de fire typiske fejl, som folk begår, når de dyrker yoga.

Der findes mange forskellige former for yoga, du kan vælge imellem – fra den afslappende hatha til hot yoga. I forhold til valget af yogatøj er det udelukkende dit temperament, der bestemmer, om yogatøjet skal bestå af et matchende sæt eller forskellige dele, samt om det skal være stramt eller løst for ekstra komfort. Dog er det vigtigt at tænke i at vælge tøj i bløde materialer og uden ubehagelige syninger eller lynlåse, som kan forstyrre i de øjeblikke, hvor du skal finde indre ro.

