Kosmetologen: “Dette populære produkt giver tilstoppede porer”

Hvad er efter din mening de mest udbredte grunde til, at man får urenheder?

“Urenheder kommer indefra, men det er en kombination af flere faktorer, som kan have indflydelse på, om man får urenheder i huden. Bandt andet har kost og stress en afgørende indflydelse på hudens sundhed og udseende. Derudover afhænger hudens balance også af hudpleje og de produkter, som bruges på huden. Bruger man for eksempel mange forskellige slags produkter på huden, kan det medføre urenheder. Det skyldes, at huden bliver forvirret og ikke kan finde ro i de forskellige ingredienser. Derfor vil jeg anbefale at få vejledning af en professionel. Start eventuelt med en ansigtsbehandling og gå så videre til næste skridt, som er hudpleje fra den pågældende klinik. Følg den samme behandler i et halvt års tid, så er jeg sikker på, at du mærker forskellen.”

Kan du nævne nogle overraskende grunde til, at man får tilstoppede porer?

“Hvad angår tilstoppede porer, kan flere faktorer spille ind. Noget, som jeg ofte oplever hos mine kunder, er, at huden ikke bliver renset tilstrækkeligt, når det er vigtigst. Eksempelvis er selvbrunerprodukter et must hos mange som påfører det dagligt, men bruger du selvbruner, er det vigtigt at rense huden grundigt. Især inden du lægger din selvbruner. Hvis ikke du gør det, vil det medføre tilstoppede porer. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt rens er, og jeg vil anbefale først at bruge en let ansigtscrub eller en lermaske, som renser huden mildt, inden du lægger din selvbruner.”