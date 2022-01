2022's største bryntrend er alt andet, end hvad du havde forventet

Hvad kendetegner danske kvinders bryn og ønsker for udseende af dem netop nu?

“På det seneste har vi set en del mere til de lysere bryn, hvilket er relativt nyt i Danmark, da vi herhjemme plejer at få farvet brynene så mørke som muligt. Det er for eksempel slet ikke så udbredt at få farvet brynene mørke med permanent farve i USA, som det er i Danmark. Farver de amerikanske kvinder brynene mørkere, er det primært med makeup, som kan fjernes igen. Men nu begynder vi så småt at se, at kvinder i Skandinavien også gerne vil have lysere bryn. Mange bruger stadig mørk makeup, men får ikke i samme grad som tidligere farvet dem permanent mørke. Personligt tror jeg på, at trenden med de blegere bryn vil slå fuldt igennem engang på den anden side af sommeren. Her tror jeg på, at folk ikke bare vil stoppe med at få dem farvet permanent mørke, men også begynder at lægge den mørke brynmakeup væk."

I udlandet peger flere førende magasiner, herunder amerikansk Vogue, på, at en af de største tendenser for 2022 bliver afblegede bryn. Tror du også på denne tendens?

“Det tror jeg, de har ret i. I vores saloner oplever vi selv, hvordan flere og flere kunder spørger efter de afblegede bryn."

Hvad synes du om denne trend?

“Jeg foretrækker de lyse bryn frem for de helt afblegede. Afblegede bryn kan være sjove til et billede eller et event, men jeg er ikke så meget til det af hensyn til brynenes sundhed. Afblegningen slider enormt meget på brynhårene, og vil du have sunde bryn, skal du virkelig passe på de brynhår, du har. Mange har jo kæmpet i årevis for at få sunde bryn, og det her sætter brynhårenes sundhed tilbage. Når du afbleger, kan du også risikere at ende med, at de bliver orange. Derfor ser jeg også, at folk kun plejer at beholde de afblegede bryn i et par dage, inden de farver dem tilbage."

Så hvor stor en fremtid, spår du de helt afblegede bryn i Danmark?

“Når man afbleger brynene, skal der oftest flere afblegninger til, før du får den helt platinblonde farve. Det giver skade på brynene, hårene falder af hurtigere og bliver mere stive og uregerlige. Derfor tror jeg, at de helt afblegede bryn er en døgnflue. Når man har prøvet det en enkelt gang, gør man det nok ikke igen. Til gengæld tror jeg som sagt på, at de lysere bryn er kommet for at blive, og at de bliver en stor trend herhjemme."