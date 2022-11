Allergivenlig makeup du skal kende

Mød herunder tre makeup mærker, der vil gøre op med mantraet "man skal lide for skønheden", og som hver dag kæmper for at udelukke allergener i deres produkter, og gøre skønhed til allemandseje.

De tre mærker har i den forbindelse gjort det til deres varemærke at lave skønhedsprodukter, der går ind for allergi-certificeringer og med forbehold, hvor selv multi-allergikere kan være med. Heldigvis har de mange forbehold ikke været et kompromis i forhold til produkterne, som alle er i højeste kvalitet - endda til en fornuftig pris.

De tre skønhedsmærker er: