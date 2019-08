Det bedste alternativ til foundation

Har du fået smuk sommerfarve og fregner på kinderne, er det synd at dække det hele til med et tykt lag makeup. Derfor springer mange helt makeuppen over i sommermånederne, men vil du gerne have bare lidt dække, bør du i prøve de smarte BB- og CC-creams. De kan bruges til en dag på stranden eller en festlig aften, da deres tynde konsistens giver naturlig dække, samtidigt med at huden plejes og tilstoppede porer afhjælpes.

BB- eller CC-cream?

BB-cream:

BB står oprindeligt blemish balm, og denne er endnu tyndere i konsistensen end en CC-cream. En BB-cream fungerer som en farvet dagcreme, og giver dække uden at tilstoppe porerne takket være ingredienser som salicylsyre, der plejer og dæmper uren hud.

CC-cream:

CC står for color control, og er velegnet til dig, der enten har problemer med rødmen, farveforskelle eller en trist hudtone. En CC-cream indeholder farvekorrigerende ingredienser, sådan at din hudtone udjævnes eller korrigeres, uden at det kræver et tykt lag foundation. En CC-cream er dog mere dækkende end en BB-cream, men indholder modsat en traditionel foundation langt mere pleje. Det smarte ved både BB- og CC-creams er desuden, at de oftets er så plejende, at de kan gøre det ud for din almindelige dagcreme. Dermed sparer du også tid, da du nu får både makeup og dagcreme i ét produkt.

Har du lyst til at prøve en smart BB- eller CC-creams, får du her vores fem favoriter.