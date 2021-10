Budgetvenligt dansk brand står bag din nye øjenbrynsbesættelse

Øjenbrynene har længe været genstand for forskellige trends, men fælles for de seneste mange års bryntendenser er, at brynene skal være fyldige. De er dog gået fra ekstremt fyldige til et mere naturligt look, som lige nu er det mest udbredte look.

Det vil sige, at de er naturlige, men stadig velplejede og opadredte, og en af de nemmeste måder at opnå det resultat er ved hjælp af en brow gel. Dem er der efterhånden lanceret mange af, men nu har dette danske budgetvenlige brand lige lanceret deres bud på en gel, der er så god, at vi spår, det bliver en ny favorit fremover.