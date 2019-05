Danske eksperter er enige: Denne mascara er en sikker vinder

Hver måned er Costumes skønhedsredaktør på besøg hos nogle af Danmarks skønneste kvinder, hvor vi får lov at snage i deres toiletskabe og spørge ind til tips og tricks. Under disse interviews falder snakken ofte på makeup og navnligt, hvilken mascara der er værd at investere i. Efter at have læst vores mange skønhedsinterviews igennem, dukker samme svar op igen og igen: Volume million lashes fra L'Oréal.

Selvom mascaraen efterhånden har været på markedet i mange år, er den stadig en favorit hos blandt andre makeupartist Sine Ginsborg, influencer Marie Jedig, makeupartist Anne Staunsager og hårstylist Lou Ditlevsen. Oftest fremhæves den som den bedste mascara, fordi den ikke drysser, adskiller vipperne og giver god længde.

Mascaraen kommer i dag i flere forskellige udgaver, og findes både i en vandfast udgave, den mere volumegivende So couture samt den originale version.