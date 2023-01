Denne mascara er slet ikke som de andre

Det er ikke første gang, at et beautyprodukt fra Charlotte Tilbury tager TikTok med storm. Så sent som i december kunne alverdens TikTok'ere ikke få nok af denne foundation, der giver dig en hud som Instagrams 'Paris' filter – og nu er stafetten givet videre til mascaraen Pillow Talk Push Up Lashes.

Glem alt om sort, det er farven Dream Pop du skal have fat i. En flatterende brun nuance med en bær-agtig undertone. Og med svimlende 3 milliarder views på TikTok går der nok ikke længe før din eneste mulighed for at få fat i den er, hvis du skriver dig op på venteliste.

Mascaraen giver da også både længde og volumen til dine vipper – som holder hele dagen og aftenen med. Men det er farven, der gør den helt unik. Den brune tone er perfekt til det clean makeup-look, der stadig er dominerende på de nordiske breddegrader, da vipperne får et mere naturligt og blødere udtryk sammenlignet med en klassisk sort mascara.