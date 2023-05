Genialt trick gør din foundation klar til sommerkuløren

Korrigér din foundation

Er din foundation for mørk, findes der flere smarte løsninger, som for eksempel at forsyne den med fugtighedscreme eller en primer. Det er dog straks lidt sværere at forvandle den lyse foundation til en mørkere version. Har du allerede en foundation i en mørkere tone, kan den blandes med den lyse, men det kan stadig være vanskeligt at ramme det præcise blandingsforhold til den farve, som passer dig. Derfor bør du i stedet gøre følgende: