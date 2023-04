Har du hørt om tørshampoo til vipperne?

Det kan godt være din mascara sad perfekt, da du kom den på om morgenen, men mange af os kan nok også nikke genkendende til, at den først på eftermiddagen begynder at drysse en smule – eller nærmest smelter væk. Noget som bestemt ikke bliver nemmere i takt med, at det bliver varmere. Desværre hjælper det sjældent bare at fylde mere mascara på. Gør du det, risikerer du at stå med sammenklistrede og klumpede vipper – et look de fleste af os nok helst vil være fri for. Ligesom det nok også er de færreste af os, der har både makeup-fjerner og mascara med i tasken til et touch-up.

Til gengæld har MAC Cosmetics netop lanceret Lash Dry Shampoo Mascara Refresher – og det er en ret god løsning on-the-go. En klassisk tørshampoo til håret virker ved, at den absorberer overskydende olie og fedt. En tørshampoo til vipperne frisker din mascara op, så det ligner du netop har stået foran spejlet og lagt den på, og virker ved, at den blødgør den mascara du allerede har siddende på dine vipper – og det altså uanset brand, og giver dem en masse ny volumen og længde. Børsten sørger for, at vipperne ikke klistrer eller filtrer sammen – og dine vipper kommer til at føles bløde, lette og opfriskede.