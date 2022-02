Vil du have brynene til at syne af lidt mere, er det meget nærliggende at fylde dem ud med farve, som matcher din egen brynfarve, eller måske endda lidt mørkere. Noget vi især er glade for her i Danmark, hvor de mørke bryn længe har domineret. Men som vi også kunne afsløre for nylig, er de mørkt farvede bryns tid snart ovre, da lyse bryn i stedet er på vej frem. Og med et farvel til mørke bryn følger også et farvel til et meget udbredt makeuptrick, mener bryneksperten Kenny Anker.