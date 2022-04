Kan danske kvinder tage æren for TikToks seneste skønhedsbesættelse?

Clean look

I Danmark har vi længe været kendt for at bruge et no makeup-makeup look, som kort fortalt går ud på at lægge makeuppen på en måde, så det ligner, at man nærmest ikke har noget på. Det er både nemt og diskret og et look, som altid dominerer på catwalken under de danske modeuger.

Denne stil har senere spredt sig til udlandet, og stilen lægger nu også til grund for TikToks nye trend 'clean look'. Her har man ligesom med no makeup-makeup kun en anelse makeup på, som for eksempel lidt concealer under øjnene, bukkede vipper uden mascara eller bryngele til at forme brynene, uden at de ser optegnede ud.