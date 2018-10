Denne sæson har flere modehuse droppet den klassiske røde læbestift til fordel for en mere mørk og opsigtsvækkende variant. De går under tendensen kaldet wine lips, fordi nuancen til forveksling minder om den farve, læberne får, efter et par glas rødvin. De mørke læber er et modigt og forførende valg til en festlig aften, som helt sikkert vil blive et hit dette efterår og vinter.

Armani rouge D’armani matte i 600, Giorgio Armani Beauty hos Magasin.dk 270 kr.