00’ernes læbeforstørrende hit er tilbage

Vil du smøre dig til mere fylde, får du her tre bud på den nye generation af læbeforstørrende lip plumpere. Vær opmærksom på, at det på ingen måde er en mirakelkur, men i de fleste tilfælde vil læberne syne af mere – og generelt gør det sig gældende, at masser af fugt og glansfuld læbemakeup giver illusionen af en fyldigere trutmund.