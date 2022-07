Sådan lægger du makeuppen

Læg en anelse concealer under for eksempelvis øjne, ved næsefløjene, måske en anelse ved mundvigene og mellem brynene for at friske op på en diskret måde.

Dernæst kan duppe en anelse blush på kinderne og rede brynene opad med gel.

Buk øjenvipperne med en øjenvippebukker, og giv dem en anelse mascara, da clean look ikke er et fuldstændigt makeupfrit-look, som det der herskede i Danmark for et par år tilbage, hvor brugen af mascara blev næsten udryddet. Med clean look må man godt kun se, at der er brugt makeup, så længe det bare er meget diskret og er med til at fremhæve dine ansigtstræk frem for at overskygge dem.

Sådan sætter du håret

Prikken over i'et er stylingen af håret, der som før nævnt skal samles i en knold, gerne sat lavt i nakken og delt i en midterskilning. For at opnå det rette velfriserede udtryk, skal eventuelle strithår omhyggeligt lægges ned med enten en gennemsigtig browgel, hårgele på en lille børste eller for eksempel hårlak på en makeuppensel, som nemt kan bruges til at lægge alle hårets afstikkere tæt ind til hovedet.

Og voila – med disse få greb er du nu med på et af internettets mest populære skønhedsfænomener.