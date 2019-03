Makeupprodukter, der altid skal bruges sammen

Er du glad for mineral foundation, så prøv at parre den med en anelse olie for et endu mere naturligt og let udtryk. Læg din mineral foundation som normalt, og afslut med at varme en enkelt dråbe olie i handfladerne, og dub derefter hænderne forsigtigt mod ansigtet.

Mineral foundation i favourite, Tromborg 360 kr. // Complete nourishment facial oil, Burt’s Bees hos Zalando.dk 199 kr.