Få den smukkeste hud med primer

Hvad er en primer?

En primer under makeuppen er lidt som shape wear under kjolen. Den glatter, udjævner og holder formen hele aftenen, så de øverste lag falder pænere.

Den giver ikke kun din makeup det bedste udgangspunkt, den kan også hjælpe med problemer som fedtet hud, linjer, rødmen, forstørrede porer og en trist hudtone. Så vælg én, der passer til din hudtype og det, du ønsker at opnå.

Hvordan bruger du en primer?

En primer bruges efter huden er renset og fugtet som det sidste lag, inden du lægger din foundation eller pudder. Primere kan både være helt flydende, have konsistens som en tyk creme eller komme på en stick-formel, der smøres over huden. Uanset formel og konsistens er formålet med en primer at gøre din hud klar til at blive dækket af foundation, og sammen vil de to gøre det nemmere at skabe en perfekt hud.

Nedenfor har vi samlet de otte bedste primere til huden og to til øjenmakeup og læbefarve for et fuldendt og holdbart makeuplook.