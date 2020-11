Sådan får du flotte negle, som holder hele julen

Grundlæggeren af essie, Essie Weingarten, startede allerede tilbage i 1981 med at finde de allerførste atypiske og trendsættende farver til neglelak. Med de anderledes farver ønskede hun, at kvinder skulle føle sig specielle og ville give dem den perfekte manicure. Det er nemlig med farver, at du kan sætte en stemning og give dagen eller julen lige dét ekstra.

Inspiration til cool og anderledes julenegle

Vil du have fine julenegle, som signalerer jul, uden at det bliver overdrevet, er der et hav af muligheder. Det handler bare om at lege med de klassiske julefarver i forskellige mønstre og sammensætninger. Som eksempel viser essie her, hvordan du kan mikse tre julede farver i et stilrent og simpelt mønster, som enhver kan lave.

Alt, du skal gøre, er at påføre et tyndt lag essie base coat. Herefter skal du bruge en smal børste og lave en grønlig stribe tværs over halvdelen af neglen. Bagefter lægger du en hvid smal stribe i bunden og toppen af den grønne, og derefter slutter du af med to små røde striber i midten.

Tip: Segl looket med essie good to go top coat og afslut med en lækker negleolie for negle, som holder til både gaveindpakning og julebag.

