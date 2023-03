Sådan får du foundation til at ligne din hud – og ikke makeup

De fleste af os drømmer sikkert om at have en foundation-fri hud. Langt de fleste bruger dog foundation dagligt for at få en mere ensartet eller glowy hud. Hvis du vil sikre at resultatet er naturligt og ønsker at de færreste bemærker, at du har foundation på, skal du kende dette simple trick.

Din foundation skal aldrig gå helt ud til kæbekanten, hvis du vil have et naturligt look. Start altid i midten af ansigtet og blend ud mod siderne, gerne med en fugtig makeupsvamp. Og så kan du med fordel lade din næseryg være fri for foundation – det giver illusionen om, at du faktisk ikke har foundation på.

Og husk så i øvrigt på, at det er helt normalt at hud har struktur og ujævnheder. Og at en fuldstændig jævn hud faktisk ser mere unaturlig ud, end en hud med ujævnheder og struktur.