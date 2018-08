Sådan former du dine bryn

Dine øjenbryn spiller en central rolle i dit ansigt og er et væsentlig karaktertræk for dit samlede udseende. Har du ikke trukket Cara Delevingne-kortet dengang, der blev uddelt bryn, så fortvivl ej. Med den rette brynstyling, kan du forme og rette op på meget – også uden at det behøver at se kunstigt og optegnet ud.

Se vores bedste tips her:

FJERN UØNSKET HÅR

Et vigtigt skridt på vejen til perfekt definerede bryn er at fjerne uønskede hår rundt om øjenbrynet, så formen bliver helt skarp. Gør det for eksempel derhjemme med en voks specielt til ansigtet – for eksempel denne – eller få det gjort af de dygtige damer fra Browwow, der er eksperter i at gøre dine bryn perfekte. De har et stort udvalg af forskellige brynbehandlinger, så du kan få lige præcis de bryn du ønsker.