Se det besynderlige tip mod mørke rande, som er gået viralt på TikTok

'Det er dit tab, hvis ikke du bruger blush under øjnene'

Sådan lød ordene fra makeupartisten Spencer, der på TikTok kan findes under profilen @paintedbyspencer. Han er manden bag, hvad der nu er blevet til et viralt hit på TikTok og Instagram, efter at flere og flere er begyndt at efterprøve hans teori om, at blush under øjnene giver mindre mørke rande. Umiddelbart virker det ikke som den bedste idé at smøre rød farve under øjnene, men faktisk giver det god mening, hvilket du selv kan se i videoen nedenfor, hvor Spencer demonstrer tricket.