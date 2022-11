Skønhedsduellen: Nailberry vs Nail Kind

NAILBERRY

Det siger Nailberry selv om neglelakken:

L'Oxygéné serien fra Nailberry er en professionel og prisvindende neglelak udviklet med den nyeste teknologi, der sikrer, at neglene kan ånde igennem lakken, uden at der er gået på kompromis med holdbarheden. Lakkerne har det mindst mulige indhold af giftige ingredienser, man kan opnå indenfor neglelak og desuden certificeret Vegan, Cruelty Free og Halal.

Det mener vi:

Neglelakken har en bred pensel, der gør det nemt at lægge et bredt lag, så man i princippet kun behøver at lægge lakken på med to strøg. Modsat er der risiko for at lægge lidt for meget lak på, der så løber ned i neglebåndet, men det kan afværges ved at tørre mere af lakken af penslen før påføring (det skulle jeg nok have tænkt på inden jeg gik i gang). Den farve vi testede - Flapper - skal have mindst to lag for at dække. Optimalt set nok tre, hvis de lægges på i tynde lag. For konkurrencens skyld er begge lagt med samme antal lag - to.