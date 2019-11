Smokey eyes: Se de 5 trin til den smukkeste festmakeup

Beslut dig for, hvilken farve din øjenmakeup skal bestå af. Det klassiske look er oftest sort eller mørkegrå, men ønsker du en mere diskret udgave, kan du i stedet vælge brune eller blommefarvede nuancer. Når først du har besluttet dig for farven, skal du bruge en øjenskygge og en blød kohl-eyeliner i samme farveskala. Hav også gerne en eller to pensler ved hånden samt din foretrukne mascara.

Øjenskygge: Tromborg hos Magasin.dk 192 kr. // Eyeliner: Eye kohl i phone number, Mac 145 kr. // Pensel: Build and blend brush, Huda Beauty hos Sephora.dk