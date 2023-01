Tricket, der giver dig fyldigere og mere markerede læber

Den kræver ikke den store introduktion, og mange af os bruger den sikkert allerede. Liplineren. Der findes efterhånden ikke det beautybrand med respekt for sig selv, som ikke har en lipliner i sortimentet. Og kigger du nærmere hos makeup-artisterne (hvilket du roligt kan gøre for de ved, hvad der virker), så er der særligt én lipliner der går igen. I en helt bestemt farve.

Vi taler om (selvfølgelig vil nogen sige) den klassiske lip pencil fra Mac Cosmetics i farven soar. Farven passer til mange, og er perfekt til dig, der blot ønsker at tegne læbekanten op og markere den – med et naturligt resultat. fterhånden som vi bliver ældre bliver læbekanten også mere utydelig, men det kan klares nemt og smertefrit med en lipliner. En markeret kant får med det samme de læber til at synes fyldigere.

Start på midten af læberne ved amorbuen og arbejd dig ud mod kanten. Det er vigtigt at liplineren følger din naturlige læbekant - og at du altså ikke tegner over kanten for at få dine læber til at synes endnu fyldigere. Det er denne farve ikke til. Brug derefter din finger til at blende stregen ud, så den ikke er for markant, og dup eventuelt en smule læbestift på – også med fingrene – i en tone, der matcher din egen og giver blot en anelse farve.

Et voila!