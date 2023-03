Ud med sort mascara – nu skal vipperne have denne farve

Der findes efterhånden ikke det beauty-levn fra 90'erne, som ikke har fået en revival – takket være TikTok. En af de mindre eksperimenterende tendenser er den brune mascara, som giver dig fyldigere og længere vipper på en mere no-makeup-makeup måde. Den brune mascara er særligt velegnet til dig som har blondt, rødt eller lysebrunt hår, og hvor din naturlige vippefarve er tættere på brun end på sort.

Det er værd at huske på, at brun ikke bare er brun. Er din hudtone varm bør du gå efter en mere bær-agtig brun farve, mens en koldere hudtone vil nyde godt af en mere mørk chokoladebrun vippefarve. Og hvis du har svært ved at lade den sorte mascara lægge i skuffen, kan den brune mascara også bruges til at definere øjet og gøre det mere aflangt (læs: katteagtigt). I dette tilfælde kommer du sort mascara på de øverste vipper og brun på de nederste.