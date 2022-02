8 tegn på, at dit stjernetegn er Fisken

1. Du er en dagdrømmer

Zoner du sommetider også helt ud og befinder dig i din egen verden?

"Fisken er fantasifuld og en dagdrømmer, og den kan derfor have svært ved at forholde sig til virkeligheden og være realistisk. Det resulterer ofte i, at en Fisk kan have svært ved at skelne mellem, om det, den har drømt, rent faktisk er hændt. Folk omkring Fisken kan nogle gange have brug for at sige: 'Hallo, er du der?', fordi tankerne nemt kan løbe afsted med en Fisk, så den bliver helt fjern for sin omverden. Det hænder også ofte, at Fisken koger helt hen og befinder sig i sin egen lille boble, hvorfor stjernetegnet også er kendetegnet ved en noget eskapistisk karakter.”

2. Du er et rodehoved

Er dit værelse oftest et stort rod? Og flyder dit skrivebord med mapper, papir og kuglepenne?

"Fisken er karakteriseret ved ekstrem visdom, men fordi den er så vis, resulterer det også ofte i, at den går så dybt ned i sine tanker, at den kan virke meget distræt. Fisken er desuden meget kaotisk, og så roder den ekstremt meget. Det kommer ofte til udtryk i såvel dens fysiske omgivelser som i dens hoved, der vrimler med tanker og idéer. Eksempelvis var Albert Einstein, som er kendt for sin enorme visdom, filosofiske og dybe tankegang samt distræte person, også Fisk i stjernetegn.”

3. Du donerer ofte til velgørenhed

Løber dit hjerte også af med dig, når du ser en hjemløs på gaden? Og støtter du altid dyrevelfærd, når du får muligheden for det?

"Fisken er ekstremt kærlig og medfølende – og så har den det bedst, når alle har det godt. Hvis en Fisk ser en, der er ked af det, vil den ofte selv begynde at græde, fordi den er meget empatisk. Den er optaget af udsagnet 'elsk din næste', og af samme grund støtter den tit velgørenhed og kan også gå meget op i dyrevelfærd. Hvis Fisken ser et dyr, der lider, vil den ofte stoppe op og tænke: 'Åh nej, hvad kan jeg gøre for at hjælpe?' Hvis Fisken ikke hjælper dem, der har det svært, kan den ligefrem få dårlig samvittighed, fordi den er så styret af sine følelser. En Fisk befinder sig derfor også ofte i plejende erhverv som eksempelvis sygeplejerskefaget.”

4. Du er ofte i et forhold

Har du det også bedst med en partner?

"Fordi Fisken er så likeable og vellidt, er det nemt at blive charmeret af den, men en Fisk vil også tit selv opsøge parforhold, fordi den er så romantisk anlagt. Omvendt kan Fisken også være kompliceret at være i et forhold med, fordi den kan have tendens til at være meget flyvsk. Dog befinder Fisken sig godt i et forhold, fordi den netop har brug for en partner, der kan give den struktur og sørge for, at den holder begge ben på jorden. Fiskens kærlige side gør også, at den ofte vil være meget populær i en vennegruppe.”