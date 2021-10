8 tegn på, at dit stjernetegn er Skorpionen

1. Du er en dårlig taber

Hader du også at tabe? Og er du dårlig til at indrømme dine fejl?

"Skorpionen er kompetitiv, har meget svært ved at tabe og vil altid have ret. Det bunder i, at den både er stolt og stædig og derfor aldrig vil indrømme det, hvis den tager fejl. Det gælder lige fra, at den ikke vil tabe ansigt, til at den ikke vil tabe i eksempelvis spil, og at den altid går efter de bedste karakterer i skolen. Den er et rigtigt konkurrencemenneske. Derfor er Skorpionen også dårlig til at se tingene fra flere perspektiver og ser tingene meget sort/hvidt."

2. Du skjuler dine følelser

Har du svært ved at vise, hvad du føler, over for andre?

"Skorpionen er et vandtegn, hvilket betyder, at den er meget følsom og i høj grad lader sig styre af sine følelser. Den er derfor også meget empatisk, medfølende og kan blive virkelig ked af det. Den er dog god til at lægge låg på følelserne over for andre, og derfor kan den godt virke både indadvendt og hårdere udadtil, end den egentlig er. Årsagen er, at Skorpionen er meget sårbar og kun giver sig hen til folk, den har stor tillid til. Er man til gengæld gode venner med en Skorpion, har den et stort behov for at blive nusset, aet og elsket samt at være meget tæt og tryg i sine relationer.”

3. Du er dårlig til at tage imod komplimenter

Preller det også af på dig, når nogen roser dig?

"Selvom Skorpionen er et meget følsomt stjernetegn, er den samtidig også virkelig dårlig til at vise, hvad den føler. Ofte vil den have en hård facade, fordi den ikke vil vise, at den i virkeligheden er meget sårbar. Det kommer eksempelvis til udtryk, hvis nogen roser den. Her vil den ofte helt nonchalant sige: 'Jaja, det er fint', selvom den indeni faktisk tænker: 'Ej, hvor nice'.”

4. Du bærer ofte nag

Siger du ofte: 'Det skal du slet ikke tænke på', selvom du i virkeligheden er virkelig sur og skuffet? Så er du en rigtig Skorpion.

"Skorpionen er meget opmærksom på, hvad der bliver sagt, og hvad der ikke bliver sagt. Og så bærer den ofte nag, selvom den har givet udtryk for, at alt er okay. Fordi den desuden er et følsomt stjernetegn, har den også svært ved at acceptere og tilgive, hvis nogen har såret den. Hvis man aftaler med en Skorpion, at man tales ved, vil den også være meget opmærksom på, om vedkommende rent faktisk skriver eller ringer tilbage. Derfor foretrækker Skorpionen også at tænke, før den taler.”