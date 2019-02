Render du rundt med et søvnunderskud? Det er direkte skadeligt for din krop, så sørg for at få de uundværlige otte timers genopladning under dynen. Stå op på samme tidspunkt hele ugen, og gå tids nok i seng. Bliver du først overtræt, kan det være svært at falde i søvn, og så havner du hurtigt i en ond cirkel med en udmattet hjerne og en krop, der er modtagelig over for ondsindede baktusser.

