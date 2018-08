2 madvarer, der får dit ansigt til at se hævet ud

Hvis du drømmer om et slankere ansigt, skal du starte med at droppe sukker. De små hvide korn er vanedannende, og når vi indtager det i for store mængder, producerer vores krop for meget insulin, hvilket forårsager vandretention – altså vand, der ophobes og leder til et hævet ansigt.

Dernæst skal du droppe fastfood. Det er ikke raketvidenskab, at fastfood og en slankfigur ikke går hånd i hånd, men den usunde spise kan tilmed få dit ansigt til at hæve. For at forhindre det, skal du reducere den mængde af natrium, som fastfood er fyldt med. Natrium er koncentratet af salt, og hvis du har for meget salt i dit system, samles vand i din krop, som en forsvarsmekanisme mod dehydrering, hvilket i sidste ende leder til et hævet ansigt. Hertil kommer, at du ved at begrænse dit indtag af natrium kan mindske risikoen for hjertekarsygdomme samt forbedre din generelle sundhed.





