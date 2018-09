3 nye kaffetrends, du skal prøve

Kokoskaffe

Frozen Coconut Coffee er et fænomen, som begyndte at sprede sig på de sociale medier, efter drikken kom til New York for et par år siden, fordi flere asiatiske restauranter og caféer begyndte at have forskellige kokosdrikke på menuen.

Hvis du skal til Manhattan, bør du lægge vejen forbi Hanoi House, som også specialiserer sig i atypiske kaffer, herunder kokoskaffe og avocadokaffe.

Sådan laver du kokoskaffe

Bland 2 dl færdigbrygget kaffe med kokosmælk og 1-3 tsk sukker.