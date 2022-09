3 ting, du bør forkæle dig selv med i efteråret

Szazayolates

Du har måske set det smukke univers Szaza har skabt på hendes Szazayolates instagram? Szaza er certificeret Living Yolates instruktør og har åbnet op for hendes træninger i Post Services lokaler nær kastellet i København.

Living Yolates er en holistisk træningsmetode der kombinerer yoga, pilates, dans og meditation. Timerne starter med meditation, hvorefter kroppen langsomt bliver varmet gennem dans og bevægelse. Når kroppen er varm, går det over i et yoga flow efterfulgt af styrkende pilates. Hele denne kombination er med til at give din krop, sind og sjæl ny vital energi, lethed og vigtigst af alt; tid til selvkærlighed. SzazaYolates er en perfekt kombination af træning til efteråret, der har fokus på at bringe dig mere energi og overskud i de køligere måneder. Vi anbefaler at sidde klar på instagram søndag d. 16. oktober, hvor hun lancerer de næste træninger – de er nemlig populære og hele ventetiden værd!

Adresse: Jens Kofods Gade 1

