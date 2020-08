Hvordan balancerer du din travle hverdag?

Det gør jeg ikke – jeg lever i kaos. Jeg synes egentlig ikke, at fire børn føles som meget, men tre mindre børn og en baby på snart 11 måneder, der er overalt, er faktisk meget. Så lige i øjeblikket er jeg SÅ taknemmelig for, at jeg har min virksomhed med verdens sejeste Sofie, og at vi har fået en megasej direktør, der hjælper os med at styre biksen. Men jeg forsøger at være verdens bedste mor og overkompenserer helt sikkert også. Så jeg gør nok mere for og med mine fire børn, end jeg ville have gjort, hvis jeg havde haft to, fordi jeg er så bange for ikke at slå til som mor.

Hvad er dit bedste tip til lidt ’mig-tid’?

Jeg er desværre ikke en kvinde, der er særlig god til at få mine børn passet for at gøre noget for mig selv. Det sker faktisk næsten aldrig. Jeg har for eksempel vundet en personlig træningstime hos smukke Sara Rantzau, men jeg har simpelthen ikke kunne få mig selv til at få Archie passet, så jeg kan træne. Men hvis drengene vil ud og cykle, så hopper jeg gerne i løbeskoene og løber med dem, så det er win-win. Og så giver jeg ofte mig selv en ansigtsmaske, mens børnene er i bad, eller når de sover.