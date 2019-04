Sød ingrediens er ny superfood

Bedre hud

Takket være bipollens høje indhold af antioxidanter og antibakterielle egenskaber, er det også godt for din hud, og kan blandt andet værne imod skader fra både sol og forurening. Ligedes vil de antibakterielle egenskaber dæmpe urenheder og virke beroligende på huden.

Mindre allergi

I et studie udgivet i Us National Libary of Medicine påvises der en sammenhæng mellem indtagelsen af bipollen og en reduktion af aktiviteten af de mastceller i kroppen, som er med til at udløse allergi. Mindre aktivitet giver mindre allergi, men vil du være på den sikre side, bør du sideløbende tage din normale dosis af antihistamin, men forhåbentligt opleve mindre gener fra allergi.