Bør du også sove med tape for munden?

Brug næsen

Mouth tape bruges om nattten, hvor folk sover med det for at holde munden lukket. Ræsonnementet bag at bruge tape til munden om natten er, at de fleste af os glemmer at trække vejret gennem næsen om dagen og i endnu højere grad om natten, hvor det er munden, der står for det meste af arbejdet. Men flere peger på, at det ville være sundere at trække vejret mere gennem næsen, fordi den kan filtrere udefrakommende vira fra, og at man derfor skulle få mindre bakterier og smitte ind via næsevejrtrækning.

I USA har salget af mundtape derfor taget fart, ligesom bogen Breath: The New Science of a Lost Art af journalist James Nestor, som omhandler fordelene ved at trække vejret gennem næsen, blev en bestseller i 2020.

Og nu er 'mouth taping' også ved at blive en tendens herhjemme. Senest lavede TV2 i programmet Go' morgen Danmark et indslag, hvor overlæge og Ph.d. på Vejle Sygehus Lasse Enkebølle Rasmussen opfordrede seerne til at huske vejrtrækningen gennem næsen. Det, mener han, er vigtigt, fordi det at trække vejret gennem næsen styrker vores vejrtrækningsmuskler. Ligeledes fremhævede Lasse Enkebølle Rasmussen også helbredsfordelene for immunforsvaret, fordi næsen har det, der hedder en næsehule. I næsehulen sidder der nogle små fimrehår, som opfanger vira og sender dem ned i mavesækken, hvor de bliver opløst af mavesyren frem for at havne i vores lunger.