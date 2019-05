De største sundhedsløgne, du er blevet fortalt

Du har formentligt ikke glutenallergi

Mange undgår gluten, men i realiteten er det de færreste, som har glutenallergi. Dermed ikke sagt, at du ikke vil få ondt i maven og blive oppustet af at spise en hel pakke toastbrød, men der er ingen grund til panik, hvis du – som med alle andre fødevarer – spiser det med måde.

Kokosolie øger ikke dit vægttab

For et par år tilbage kunne man ikke få nok af kokosolie, og den fede substans blev udråbt til at kunne kurere alt fra overvægt til højt kolesteroltal. Sundhedseffekten er senere blevet modbevist i flere studier, men kokosolie er stadig et glimrende middel til at afhjælpe tør hud, kløende eksem og slidte lokker.