Husk at slappe af

Hvis du gerne vil undgå forkølelse, skal du være god til at give både krop og sind ro. Når du er for presset eller stresset gennem længere tid, går det nemlig ud over dit immunforsvar.

Vask dine hænder

Hyppig håndvask er et af de bedste midler til at undgå forkølelse, da mange bakterier overføres via vores hænder. Du skal også være opmærksom på ikke at røre for meget ved næse eller mund, hvis du vil slippe for sygdom.

Regelmæssig motion

Der er en grund til, at det er en kliché, for regelmæssig motion styrker dit immunforsvar og sikrer dermed, at du sjældnere vil blive ramt af forkølelse.

Prioritér din søvn

Søvn er meget vigtigt for dit immunforsvar, og hvis du får for lidt søvn i en længere periode, vil du højst sandsynligt blive syg. Det er forskelligt fra person til person, hvor meget søvn, man har brug for, men du bør stile efter at få mindst syv-otte timer hver nat.